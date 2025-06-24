У Дніпрі понад 20 постраждалих після атаки РФ, серед них діти

Внаслідок атаки на Дніпро є жертва, ще понад 20 отримали постраждали. Серед поранених діти.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Вони надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки обстрілів. Інформація уточнюється.

За інформацією ДСНС, на місці працюють понад 70 рятувальників, 17 одиниць техніки ДСНС і всі екстрені служби.

У Самарі двоє людей загинули, ще троє отримали травми. Обставини подій наразі уточнюються.

Як повідомляють у ОВА, серед постраждалих - двоє дітей віком 13 та 16 років, які перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Дніпрі внаслідок атаки російських військ загинула одна людина, понад 20 отримали поранення.

Атака на Дніпро

Росія завдала сьогодні балістичного удару по мирному населенню в Дніпрі.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще понад 20 - поранені, серед них двоє дітей. Руйнувань зазнали цивільна інфраструктура, навчальні заклади, лікарні та навіть пасажирський потяг.

За інформацією ДСНС, вибухова хвиля зачепила поїзд №52 "Одеса-Запоріжжя", який опинився неподалік епіцентру удару. Хоча обійшлося без жертв серед пасажирів, частина людей отримала травми, їм надається допомога. "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг для їхньої евакуації.

Очільник ОП Андрій Єрмак опублікував відео пошкодженого потяга, назвавши атаку ще одним доказом терористичної сутності Росії.

За даними місцевої влади, у місті пошкоджено щонайменше 19 шкіл, 10 дитячих садків, ПТУ, музичну школу, лікарню, амбулаторії, поліклініку й будівлі соцзахисту. Також зафіксовані масштабні руйнування у приватному секторі.

Внаслідок обстрілу тимчасово змінено рух громадського транспорту: деякі трамваї зупинено, автобуси курсують за новими маршрутами.

Мер Дніпра Борис Філатов та голова ОВА Сергій Лисак підтвердили: йдеться про цілеспрямовану атаку на цивільні об'єкти. Українська влада закликає світову спільноту не залишати ці злочини без реакції.

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