В Днепре более 20 пострадавших после атаки РФ, среди них дети
В результате атаки на Днепр есть жертва, еще более 20 получили пострадали. Среди раненых дети.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
В Днепре в результате атаки российских войск погиб один человек, более 20 получили ранения.
Как сообщают в ОВА, среди пострадавших - двое детей в возрасте 13 и 16 лет, которые находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
В Самаре два человека погибли, еще трое получили травмы. Обстоятельства событий пока уточняются.
По информации ГСЧС, на месте работают более 70 спасателей, 17 единиц техники ГСЧС и все экстренные службы.
Они оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрелов. Информация уточняется.
Атака на Днепр
Россия нанесла сегодня баллистический удар по мирному населению в Днепре.
В результате атаки погиб один человек, еще более 20 - ранены, среди них двое детей. Разрушениям подверглись гражданская инфраструктура, учебные заведения, больницы и даже пассажирский поезд.
По информации ГСЧС, взрывная волна задела поезд №52 "Одесса-Запорожье", который оказался недалеко от эпицентра удара. Хотя обошлось без жертв среди пассажиров, часть людей получила травмы, им оказывается помощь. "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд для их эвакуации.
Глава ОП Андрей Ермак опубликовал видео поврежденного поезда, назвав атаку еще одним доказательством террористической сущности России.
По данным местных властей, в городе повреждены по меньшей мере 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальная школа, больница, амбулатории, поликлиника и здания соцзащиты. Также зафиксированы масштабные разрушения в частном секторе.
В результате обстрела временно изменено движение общественного транспорта: некоторые трамваи остановлены, автобусы курсируют по новым маршрутам.
Мэр Днепра Борис Филатов и председатель ОГА Сергей Лысак подтвердили: речь идет о целенаправленной атаке на гражданские объекты. Украинская власть призывает мировое сообщество не оставлять эти преступления без реакции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.