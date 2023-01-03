У Дніпрі поліцейські застосували зброю під час погоні за п'яним водієм (відео)

Як розповів Білошицький, на лінію 102 звернулися громадяни з повідомленням про порушника ПДР. Патрульні виявили вказану іномарку та намагалися кілька разів її зупинити, проте водій Citroen ігнорував прохання правоохоронців.

Пізніше поліції вдалося заблокувати автомобіль з двох боків, але іномарка, протаранивши два автомобілі, знову рвонула з місця та заїхала на територію церкви, де влаштувала "дрифт-шоу".

Порушницю затримали та доставили до райвідділу. Вона мала ознаки сп'яніння.