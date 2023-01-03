У Дніпрі поліцейські застосували зброю під час погоні за п'яним водієм (відео)

У Дніпрі водій іномарки протаранив автомобіль патрульних та намагався втекти з місця події. Поліцейським довелося застосовувати вогнепальну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.
Як розповів Білошицький, на лінію 102 звернулися громадяни з повідомленням про порушника ПДР. Патрульні виявили вказану іномарку та намагалися кілька разів її зупинити, проте водій Citroen ігнорував прохання правоохоронців.
Пізніше поліції вдалося заблокувати автомобіль з двох боків, але іномарка, протаранивши два автомобілі, знову рвонула з місця та заїхала на територію церкви, де влаштувала "дрифт-шоу".
Порушницю затримали та доставили до райвідділу. Вона мала ознаки сп'яніння.
Нагадаємо, ранішекурйозна ситуація сталася у Львові. Там наречені вчинили ДТП і втекли до РАГСу, оскільки запізнювалися на розпис.
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