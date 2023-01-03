В Днепре полицейские применили оружие во время погони за пьяным водителем (видео)

Как рассказал Билошицкий, на линию 102 обратились граждане с сообщение о нарушителе ПДД. Патрульные обнаружили указанную иномарку и пытались несколько раз ее остановить, однако водитель Citroen игнорировал просьбы правоохранителей.

Позже полиции удалось заблокировать автомобиль с двух сторон, но иномарка, протаранив два автомобиля, вновь рванула с места и заехала на территорию церкви, где устроила "дрифт-шоу".

Нарушительницу задержали и доставили в райотдел. У нее были признаки опьянения.