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У Дніпрі після атаки РФ ще двоє людей можуть бути під завалами

Фото: у Дніпрі після атаки РФ 23 лютого ще двоє людей можуть бути під завалами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч на п'ятницю, 23 лютого, під завалами можуть бути двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Рятувальники проводять розбір завалів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи з пошуку ще 2 людей, які ймовірно знаходяться під завалами", - йдеться в повідомленні.

 

Фото з місця обстрілу Дніпра 23 лютого (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Дніпра

Російські війська в ніч проти 23 лютого влаштували чергову масовану атаку по Україні. Зокрема, під удар потрапили Дніпро та Одеса. У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.

Загалом РФ атакувала Україну 31 дроном-камікадзе, 23 з яких було збито. Окрім дронів-камікадзе, ворог атакував цієї ночі також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22. Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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