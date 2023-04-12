У Дніпрі може піднятися рівень води. Киян попередили про загрозу підтоплення

Внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС 12-13 квітня у Києві та Бориспільському районі може піднятися рівень води у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА .

У КМДА зазначили, що столичні служби моніторять ситуацію та готові задіяти усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.

"12-13 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, рівень води річки Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що через підняття рівня води в Десні, було порушено рух на автодорозі Р65 Новгород-Сіверський - Шостка. Підтоплення сталося в районі села Путивськ, тож ділянку треба об'їжджати.

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