У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Дніпрі сьогодні вдень, 19 грудня, пролунали звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали, голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака і Повітряне командування "Схід".
"Повідомляють про вибухи в Дніпрі", - йдеться в повідомленні.
Офіційної інформації про причини та наслідки поки що не повідомлялося.
Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області.
Сергій Лисак повідомив, що українські військові з Повітряного командування "Схід" збили російську ракету над Дніпровським районом.
Повітряне командування "Схід" повідомило, що українським воїнам вдалося знищити російську керовану авіаційну ракету Х-59.
Про звуки вибухів у Дніпрі повідомлялося 11 грудня. Тоді Росія запустила ракету у напрямку області.
Також про серію вибухів повідомлялося 6 грудня. Причиною цього також стала ворожа ракета.
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