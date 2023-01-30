У Дніпрі пенсіонерам та людям з інвалідністю пропонують безкоштовні гарячі обіди

У Дніпрі самотнім літнім містянам і людям з інвалідністю організовано безкоштовні гарячі обіди. Нині таке харчування забезпечили для майже 10 тис. підопічних, половині з них соціальні робітники приносять їжу додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Це не тільки вирішення проблеми для тих людей, що мають потребу в додатковому харчуванні за кошт місцевого бюджету. Зараз постійні відключення електрики, і люди іноді не можуть приготувати гарячу їжу. Тож їм дуже зручно прийти до нас у територіальний центр або пункт незламності і там отримати додаткове харчування", - заявив мер Дніпра.

У гарячих обідах є поживні готові наїдки. Це гарніри з м’ясними стравами, овочеві салати, хліб, чай із печивом. Щодня свіжу їжу зранку привозять до відділень терцентру.

Обіди організовано у відділеннях терцентрів Дніпра в різних районах міста щоденно з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 14:00.