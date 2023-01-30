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В Днепре пенсионерам и людям с инвалидностью предлагают бесплатные горячие обеды

Фото: в Днепре одиноким пожилым горожанам и людям с инвалидностью предлагают бесплатные горячие обеды (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

В Днепре одиноким пожилым горожанам и людям с инвалидностью организованы бесплатные горячие обеды. В настоящее время такое питание обеспечили почти 10 тыс. подопечных, половине из них социальные рабочие приносят еду домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Это не только решение проблемы для тех людей, нуждающихся в дополнительном питании за счет местного бюджета. Сейчас постоянные отключения электричества, и люди иногда не могут приготовить горячую пищу. Поэтому им очень удобно прийти к нам в территориальный центр или пункт несокрушимости и там получить дополнительное питание", - заявил мэр Днепра.

В горячих обедах есть питательные готовые яства. Это гарниры с мясными блюдами, овощные салаты, хлеб, чай с печеньем. Каждый день свежую еду с утра привозят в отделения терцентра.

Обеды организованы в отделениях терцентров Днепра в разных районах города ежедневно с понедельника по пятницу с 12:00 до 14:00.

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