У Дніпрі оголосили жалобу за загиблими через ракетну атаку РФ
В суботу, 20 квітня, у Дніпрі оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.
Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"З метою вшанування памʼяті жертв трагедії, яка сталася 19 квітня внаслідок ракетного обстрілу РФ у Дніпрі і області оголосити днем трауру в місті Дніпрі 20 квітня", - йдеться у розпорядженні Філатова.
Зокрема, у Дніпрі приспустять державні прапори на будівлі міськради, на будинках комунальних підприємств, установах та закладах мерії.
Атака на Дніпро
Вночі 19 квітня російські окупанти здійснили масований обстріл української території, завдавши значних руйнувань у Дніпрі та Дніпропетровській області. За попередньою інформацією, загинули щонайменше 8 людей, ще понад 20 отримали поранення. У Синельниківському районі - 6 загиблих й 6 поранених, а у Кривому Розі - троє поранених.
Крім того, російські загарбники били по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна робітниця "Укрзалізниці" загинула, а ще семеро - отримали поранення.
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