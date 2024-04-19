У Дніпрі оголосили жалобу за загиблими через ракетну атаку РФ

В суботу, 20 квітня, у Дніпрі оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"З метою вшанування памʼяті жертв трагедії, яка сталася 19 квітня внаслідок ракетного обстрілу РФ у Дніпрі і області оголосити днем трауру в місті Дніпрі 20 квітня", - йдеться у розпорядженні Філатова. Зокрема, у Дніпрі приспустять державні прапори на будівлі міськради, на будинках комунальних підприємств, установах та закладах мерії.