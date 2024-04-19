В Днепре объявили траур по погибшим из-за ракетной атаки РФ

В субботу, 20 апреля, в Днепре объявлена днем траура по погибшим в результате сегодняшней российской атаки на город.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"С целью почтения памяти жертв трагедии, которая произошла 19 апреля в результате ракетного обстрела РФ в Днепре и области объявить днем траура в городе Днепре 20 апреля", - говорится в распоряжении Филатова. В частности, в Днепре приспустят государственные флаги на здании горсовета, на зданиях коммунальных предприятий, учреждениях и заведениях мэрии.