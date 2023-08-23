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У Дніпрі командир частини викрав майна на півмільйона гривень. Йому оголосили підозру

Фото: у Дніпрі командир частини викрав майна на півмільйона гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали командира військової частини у Дніпропетровській області за розкрадання майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, командир розвідувального взводу викрав ввірене йому військове майно - чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптера. Їх загальна вартість 500 тисяч гривень.

Потім він здав військове майно в ломбарди на території Дніпропетровської області, за що отримав грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. 

Корупція у військкоматах

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. За слова глави держави, правоохоронці виявили багато огидних зловживань.

Крім того, протягом останніх місяців в Україні побільшало кримінальних справ, пов'язаних зі зловживаннями у військкоматах.

У четвер, 17 серпня, Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

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Офіс Генпрокурора