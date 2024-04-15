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У Дніпрі енергетики переходять у посилений режим: у чому причина

Фото: у Дніпрі енергетики переходять у посилений режим через негоду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі ввечері 15 квітня та вночі 16 квітня очікується гроза. Енергетики переходять у посилений режим роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як зазначили в ДТЕК, енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони виникнуть. 

"Несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач", - наголосили енергетики.

 

Погода в Україні

В Україні найближчим тижнем очікується похолодання та короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Як розповіли синоптики, в найближчі три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами. Зокрема у вівторок, 16 квітня, в Карпатах та на Прикарпатті місцями можливі значні дощі. А ось 16-17 квітня на півдні, в середу і на сході країни переважно без опадів.

Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-29 градусів тепла, 18 квітня 19-24 градусів тепла.

На решті території країни вночі 4-11 градусів, а вдень 16 квітня 15-22 градусів, протягом 17-18 квітня зниження денної температури до 7-14 градусів, на високогір'ї Карпат до 0 градусів.

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