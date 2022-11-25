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У Дніпрі електропостачання відновили вже понад 50% мешканців, - мер

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Дніпро, П'ятниця 25 листопада 2022 02:30
У Дніпрі електропостачання відновили вже понад 50% мешканців, - мер Фото: У Дніпрі електропостачання відновили вже понад половині мешканців (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Дніпрі спільно з енергетиками безперервно працюють всі комунальні служби. Вони продовжуватимуть до повного відновлення систем електро-, тепло- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Бориса Філатова.

"Зараз більше половини мешканців Дніпра вже зі світлом. Та пам’ятайте, що на це впливають також аварійні і планові відключення електрики", - розповів мер.

Філатов зазначив, що лікарні зберігають стабільне живлення (та можливість перепідключитися на генератори).

"Місто запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берега вже з водою. На правому очікуємо її подачу десь у найближчі години", - вказав посадовець.

За його словами, всі котельні правобережжя працюють і подають тепло в будинки. На лівому березі опалення поки що отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС.

Філатов нагадав, що у всіх райадміністраціях і соціальних центрах відкриваються "Пункти незламності", де тепло, є вода та електрика.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про підготовку додаткових рішень для збереження зв'язку в Україні.

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