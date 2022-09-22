ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі дерусифікували ще 44 топоніми

Новость на русском →
Четвер 22 вересня 2022 10:40
У Дніпрі дерусифікували ще 44 топоніми Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Дніпрі триває дерусифікація топонімів, які були пов’язані з Росією. 21 вересня, під час 27-ї сесії міськради, було змінено назви ще 44 вулиць і навіть - озера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення міськради.

Зазначається, що це найбільш розлогий з усіх попередніх ухвалених переліків. Загалом у Дніпрі перейменували вже більше ніж 110 топонімів.

"У місті в цілому понад 300 топонімів, що потребують дерусифікації та деколонізації. На кожній сесії ми перейменовуємо частинами. І будемо продовжувати це робити", - прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

Так вул. 1 Травня (Шевченківський р-н) відтепер має імʼя українського архітектора Володимира Заболотного, який був одним із авторів проєкту будинку Верховної ради і розробляв плани забудови низки міст Дніпропетровської області.

Вул. Алеутська (Новокодацький р-н) - вул. Двірцева.

Вул. Арбатська (Чечелівський р-н) - вул. Директорського Будинку.

Вул. Армавірська (Новокодацький р-н) - вул. Бондаревої Криниці.

Вул. Байкальська (Індустріальний, Самарський р-н) - вул. Старочумацька.

Вул. Балашовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Гульдівська.

Вул. Барнаульська (Соборний р-н) - вул. Братів П’ятигорських, українських віолончелістів, чия родина була пов’язана з Катеринославом.

Вул. Боброва (Чечелівський, Центральний р-н) - вул. Майдан Озерний.

Вул. Виборзька (Чечелівський р-н) - вул. Аудиторна.

Вул. Водоп’янова (Чечелівський р-н) - вул. Сухий Яр.

Вул. Воронезька (Індустріальний р-н) - вул. Петра Яцика, відомого підприємця і філантропа, який мав українське походження та зробив чималий внесок у фінансування українознавства.

Вул. Глинки (Шевченківський р-н) - вул. Королеви Єлизавети ІІ.

Вул. Гулі Корольової (Індустріальний р-н) - вул. Квітки Цісик, популярної у США співачки, яка мала українське коріння.

Вул. Давидова (Чечелівський р-н) - вул. Карла Роде, якого називають першим лікарем Катеринослава, що жив і працював у місті з кінця 1780-х до своєї смерті в 1821 році.

Пров. Давидова (Чечелівський р-н) - пров. Родевський.

Туп. Давидова (Чечелівський р-н) - туп. Родевський.

Вул. Декабристів (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Андрія Розумовського, сина останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, а також мецената композитора Людвіга ван Бетховена. Його імʼям також названо одну з вулиць у Відні.

Вул. Достоєвського (Соборний р-н) - вул. Довжок.

Вул. Єрмака (Новокодацький р-н) - вул. Великий Яр.

Вул. Єрмолової (Шевченківський р-н) - вул. Василя Сліпака, всесвітньо відомого українського оперного співака, який загинув у боях за Україну.

Вул. Казакова (Соборний, Шевченківський р-н) - вул. Ніла Армстронга, американського військово-морського льотчика і першого землянина, який ступив на поверхню Місяця.

Вул. Лебедєва-Кумача (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Бетховена.

Вул. Лізи Чайкіної (Соборний р-н) - вул. Піхоти Короля.

Вул. Ломоносова (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Олександра Таушева, засновника Катеринославського атлетичного товариства.

Пров. Мінусинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - пров. Китайгородський.

Озеро Московське (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Плесо Ломівське.

Вул. Нахімова (Центральний р-н) - вул. Міського Лісу.

Вул. Невська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Христичівська.

Вул. Нижньогородська (Самарський р-н) - вул. Щемилівська.

Вул. Новомосковська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Самарчуцька.

Вул. Оренбурзька (Індустріальний р-н) - вул. Мечетна.

Вул. Пестеля (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Скарбна.

Вул. Путилівська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Юлії Залюбовської, дружини українського письменника Григорія Залюбовського (також одного із засновників громадської бібліотеки у Дніпрі), яка власним коштом побудувала церкву Трьох святителів у Нижньодніпровську.

Вул. Пушкіна (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Василя Бабенка, українського вченого-археолога, якого свого часу Дмитро Яворницький залучив до вивчення етнографії Катеринославщини.

Вул. Пушкіна (Новокодацький р-н) - вул. Ямпольська.

Пров. Пушкіна (Новокодацький р-н) - пров. Ямпольський.

Вул. Саранська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Детальбудівська.

Вул. Степана Разіна (Індустріальний, Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Вільхового Лісу.

Вул. Суворова (Чечелівський р-н) - вул. Алана Шепарда, першого американського астронавта.

Вул. Тверська (Індустріальний р-н) - вул. Яскрава.

Вул. Томська (Самарський р-н) - вул. Німецька.

Вул. Холмогорська (Соборний р-н) - вул. Генерала Миколи Капустянського, українського військового, генерал-хорунжого Армії УНР, співзасновника ОУН і одного з її керівників.

Вул. Шмідта (Центральний, Чечелівський р-н) - вул. Степана Бандери, українського політичного діяча, який має статус борця за незалежність України у XX сторіччі і вважається третім зі ста великих українців - після Ярослава Мудрого та Миколи Амосова.

Вул. Юдіна (Новокодацький р-н) - вул. Танцюрина Балка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Борис Філатов
NEWS
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії