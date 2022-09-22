У Дніпрі дерусифікували ще 44 топоніми

У Дніпрі триває дерусифікація топонімів, які були пов’язані з Росією. 21 вересня, під час 27-ї сесії міськради, було змінено назви ще 44 вулиць і навіть - озера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення міськради.

Зазначається, що це найбільш розлогий з усіх попередніх ухвалених переліків. Загалом у Дніпрі перейменували вже більше ніж 110 топонімів.

"У місті в цілому понад 300 топонімів, що потребують дерусифікації та деколонізації. На кожній сесії ми перейменовуємо частинами. І будемо продовжувати це робити", - прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

Так вул. 1 Травня (Шевченківський р-н) відтепер має імʼя українського архітектора Володимира Заболотного, який був одним із авторів проєкту будинку Верховної ради і розробляв плани забудови низки міст Дніпропетровської області.

Вул. Алеутська (Новокодацький р-н) - вул. Двірцева.

Вул. Арбатська (Чечелівський р-н) - вул. Директорського Будинку.

Вул. Армавірська (Новокодацький р-н) - вул. Бондаревої Криниці.

Вул. Байкальська (Індустріальний, Самарський р-н) - вул. Старочумацька.

Вул. Балашовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Гульдівська.

Вул. Барнаульська (Соборний р-н) - вул. Братів П’ятигорських, українських віолончелістів, чия родина була пов’язана з Катеринославом.

Вул. Боброва (Чечелівський, Центральний р-н) - вул. Майдан Озерний.

Вул. Виборзька (Чечелівський р-н) - вул. Аудиторна.

Вул. Водоп’янова (Чечелівський р-н) - вул. Сухий Яр.

Вул. Воронезька (Індустріальний р-н) - вул. Петра Яцика, відомого підприємця і філантропа, який мав українське походження та зробив чималий внесок у фінансування українознавства.

Вул. Глинки (Шевченківський р-н) - вул. Королеви Єлизавети ІІ.

Вул. Гулі Корольової (Індустріальний р-н) - вул. Квітки Цісик, популярної у США співачки, яка мала українське коріння.

Вул. Давидова (Чечелівський р-н) - вул. Карла Роде, якого називають першим лікарем Катеринослава, що жив і працював у місті з кінця 1780-х до своєї смерті в 1821 році.

Пров. Давидова (Чечелівський р-н) - пров. Родевський.

Туп. Давидова (Чечелівський р-н) - туп. Родевський.

Вул. Декабристів (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Андрія Розумовського, сина останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, а також мецената композитора Людвіга ван Бетховена. Його імʼям також названо одну з вулиць у Відні.

Вул. Достоєвського (Соборний р-н) - вул. Довжок.

Вул. Єрмака (Новокодацький р-н) - вул. Великий Яр.

Вул. Єрмолової (Шевченківський р-н) - вул. Василя Сліпака, всесвітньо відомого українського оперного співака, який загинув у боях за Україну.

Вул. Казакова (Соборний, Шевченківський р-н) - вул. Ніла Армстронга, американського військово-морського льотчика і першого землянина, який ступив на поверхню Місяця.

Вул. Лебедєва-Кумача (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Бетховена.

Вул. Лізи Чайкіної (Соборний р-н) - вул. Піхоти Короля.

Вул. Ломоносова (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Олександра Таушева, засновника Катеринославського атлетичного товариства.

Пров. Мінусинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - пров. Китайгородський.

Озеро Московське (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Плесо Ломівське.

Вул. Нахімова (Центральний р-н) - вул. Міського Лісу.

Вул. Невська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Христичівська.

Вул. Нижньогородська (Самарський р-н) - вул. Щемилівська.

Вул. Новомосковська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Самарчуцька.

Вул. Оренбурзька (Індустріальний р-н) - вул. Мечетна.

Вул. Пестеля (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Скарбна.

Вул. Путилівська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Юлії Залюбовської, дружини українського письменника Григорія Залюбовського (також одного із засновників громадської бібліотеки у Дніпрі), яка власним коштом побудувала церкву Трьох святителів у Нижньодніпровську.

Вул. Пушкіна (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Василя Бабенка, українського вченого-археолога, якого свого часу Дмитро Яворницький залучив до вивчення етнографії Катеринославщини.

Вул. Пушкіна (Новокодацький р-н) - вул. Ямпольська.

Пров. Пушкіна (Новокодацький р-н) - пров. Ямпольський.

Вул. Саранська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Детальбудівська.

Вул. Степана Разіна (Індустріальний, Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Вільхового Лісу.

Вул. Суворова (Чечелівський р-н) - вул. Алана Шепарда, першого американського астронавта.

Вул. Тверська (Індустріальний р-н) - вул. Яскрава.

Вул. Томська (Самарський р-н) - вул. Німецька.

Вул. Холмогорська (Соборний р-н) - вул. Генерала Миколи Капустянського, українського військового, генерал-хорунжого Армії УНР, співзасновника ОУН і одного з її керівників.

Вул. Шмідта (Центральний, Чечелівський р-н) - вул. Степана Бандери, українського політичного діяча, який має статус борця за незалежність України у XX сторіччі і вважається третім зі ста великих українців - після Ярослава Мудрого та Миколи Амосова.

Вул. Юдіна (Новокодацький р-н) - вул. Танцюрина Балка.