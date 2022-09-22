В Днепре дерусифицировали еще 44 топонима

В Днепре продолжается дерусификация топонимов, связанных с Россией. 21 сентября, во время 27-й сессии горсовета, были изменены названия еще 44 улиц и даже озера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение горсовета.

Отмечается, что это самый пространный из всех предыдущих принятых списков. Всего в Днепре переименовали уже более 110 топонимов.

"В городе в общей сложности свыше 300 топонимов, требующих дерусификации и деколонизации. На каждой сессии мы переименовываем по частям. И будем продолжать это делать", - прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

Так, ул. 1 Мая (Шевченковский р-н) теперь имеет имя украинского архитектора Владимира Заболотного, который был одним из авторов проекта здания Верховной рады и разрабатывал планы застройки ряда городов Днепропетровской области.

Ул. Алеутская (Новокодакский р-н) – ул. Дворцовая.

Ул. Арбатская (Чечеловский р-н) – ул. Директорского Дома.

Ул. Армавирская (Новокодакский р-н) – ул. Бондаревой Колодцы.

Ул. Байкальская (Индустриальный, Самарский р-н) – ул. Старочеватько.

Ул. Балашовская (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Гульдивская.

Ул. Барнаульская (Соборный р-н) – ул. Братьев Пятигорских, украинских виолончелистов, семья которых была связана с Екатеринославом.

Ул. Боброва (Чечевский, Центральный р-н) – ул. Площадь Озерная.

Ул. Выборгская (Чечевский р-н) – ул. Аудиторная.

Ул. Водопьянова (Чечевский р-н) - ул. Сухой Яр.

Ул. Воронежская (Индустриальный р-н) – ул. Петра Яцика, известного предпринимателя и филантропа, который имел украинское происхождение и внес немалый вклад в финансирование украиноведения.

Ул. Глинки (Шевченковский р-н) – ул. Королевы Елизаветы II.

Ул. Гули Королевой (Индустриальный р-н) – ул. Цветы Цисык, популярной в США певицы, у которой были украинские корни.

Ул. Давыдова (Чечевский р-н) - ул. Карла Роде, которого называют первым врачом Екатеринославом, жившим и работавшим в городе с конца 1780-х до своей смерти в 1821 году.

Переул. Давыдова (Чечевский р-н) – пер. Родевский.

Туп. Давыдова (Чечевский р-н) - туп. Родевский.

Ул. Декабристов (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Андрея Разумовского, сына последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского, а также мецената композитора Людвига ван Бетховена. Его именем также названа одна из улиц в Вене.

Ул. Достоевского (Соборный р-н) – ул. Должок.

Ул. Ермака (Новокодакский р-н) – ул. Большой Яр.

Ул. Ермоловой (Шевченковский р-н) – ул. Василия Слипака, всемирно известного украинского оперного певца, погибшего в боях за Украину.

Ул. Казакова (Соборный, Шевченковский р-н) – ул. Нила Армстронга, американского военно-морского летчика и первого землянина, ступившего на поверхность Луны.

Ул. Лебедева-Кумача (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Бетховена.

Ул. Лизы Чайкиной (Соборный р-н) – ул. Пехоты Короля.

Ул. Ломоносова (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Александра Таушева, основателя Екатеринославского атлетического общества.

Переу. Минусинский (Амур-Нижнеднепровский р-н) – пер. Китайгородский.

Озеро Московское (Амур-Нижнеднепровский р-н) – Плесо Ломовское.

Ул. Нахимова (Центральный р-н) – ул. Городского Леса.

Ул. Невская (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Христичевская.

Ул. Нижегородская (Самарский р-н) – ул. Щемиловская.

Ул. Новомосковская (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Самарчутька.

Ул. Оренбургская (Индустриальный р-н) – ул. Мечетная.

Ул. Пестеля (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Кладно.

Ул. Путиловская (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Юлии Залюбовской, жены украинского писателя Григория Залюбовского (также одного из основателей общественной библиотеки в Днепре), которая за свой счет построила церковь Трех святителей в Нижнеднепровске.

Ул. Пушкина (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Василия Бабенко, украинского ученого-археолога, которого в свое время Дмитрий Яворницкий привлек к изучению этнографии Екатеринославщины.

Ул. Пушкина (Новокодакский р-н) – ул. Ямпольский.

Перул. Пушкина (Новокодакский р-н) – пер. Ямпольский.

Ул. Саранская (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Детальстроевская.

Ул. Степана Разина (Индустриальный, Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Ольхового Леса.

Ул. Суворова (Чечевский р-н) – ул. Алана Шепарда, первого американского астронавта.

Ул. Тверская (Индустриальный р-н) – ул. Ярко.

Ул. Томская (Самарский р-н) – ул. Немецко.

Ул. Холмогорская (Соборный р-н) – ул. Генерала Николая Капустянского, украинского военного, генерал-хорунжего Армии УНР, соучредителя ОУН и одного из ее руководителей.

Ул. Шмидта (Центральный, Чечеловский р-н) – ул. Степана Бандеры, украинского политического деятеля, имеющего статус борца за независимость Украины в XX веке и считающегося третьим из ста великих украинцев - после Ярослава Мудрого и Николая Амосова.

Ул. Юдина (Новокодакский р-н) – ул. Танцюрина Балка.