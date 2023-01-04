В Україні з'явиться алгоритм для дерусифікації пам'ятників

До Верховної ради України на розгляд направлено законопроект, котрий допоможе подолати наслідки русифікації української культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра культури України Олександра Ткаченка в ефірі марафону Єдині новини у середу, 4 січня.

За словами Ткаченка, новий законопроект допоможе спростити дерусифікацію топонімів та пам'ятників в Україні.

"Уряд схвалив закон, який зараз перебуває на розгляді Верховної ради щодо подолання наслідків русифікації. Він дозволить продовжити законним способом процес боротьби з сотнями назв вулиць Пушкіна, який уже відбувався минулого року", - розповів чиновник.

За словами міністра, новий закон також допоможе зменшити вплив російських наративів.

"Це один із секторальних трендів, які ми дбатимемо - "Подалі від Москви", "Подалі від російських наративів". Цьому має сприяти ухвалення закону про подолання наслідків русифікації", - підкреслив він.