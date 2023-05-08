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У Дніпрі чути звуки вибухів

Фото: у Дніпрі чути звуки вибухів 8 травня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері понеділка, 8 травня, жителя міста Дніпро чули схожі на вибухи звуки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Всім рекомендується перебувати в укриттях.

Оновлено 22:19.

Голови Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив про роботу ППО в області.

Раніше ми писали, російські війська завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Нагадаємо, ввечері, 5 травня, у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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