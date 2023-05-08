У Дніпрі чути звуки вибухів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Голови Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив про роботу ППО в області.

Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Всім рекомендується перебувати в укриттях.

Раніше ми писали, російські війська завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Нагадаємо, ввечері, 5 травня, у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.