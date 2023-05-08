В Днепре слышны звуки взрывов
Вечером понедельника, 8 мая, жителя города Днепра слышали похожие на взрывы звуки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.
Обновлено 22:19.
Главы Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о работе ПВО в области.
Кроме этого, о взрывах в своем Telegram-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"В Днепре уже несколько взрывов", – написал он.
Ранее мы писали, русские войска нанесли артиллерийский удар по общинам Никопольского района Днепропетровской области.
Напомним, вечером, 5 мая, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.
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