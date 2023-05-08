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В Днепре слышны звуки взрывов

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Днепр, Понедельник 08 мая 2023 22:14
В Днепре слышны звуки взрывов Фото: в Днепре слышны звуки взрывов 8 мая (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вечером понедельника, 8 мая, жителя города Днепра слышали похожие на взрывы звуки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.

Обновлено 22:19.

Главы Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о работе ПВО в области.

Кроме этого, о взрывах в своем Telegram-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"В Днепре уже несколько взрывов", – написал он.

Ранее мы писали, русские войска нанесли артиллерийский удар по общинам Никопольского района Днепропетровской области.

Напомним, вечером, 5 мая, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.

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