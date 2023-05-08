В Днепре слышны звуки взрывов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.

Обновлено 22:19.

Главы Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о работе ПВО в области.

Кроме этого, о взрывах в своем Telegram-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"В Днепре уже несколько взрывов", – написал он.