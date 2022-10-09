У Дніпрі чути вибухи, спрацювали сили ППО
Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
У неділю увечері, 9 жовтня, у Дніпрі пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Наголошується, що працюють сили ППО.
Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правила "двох стін",
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська в ніч проти 9 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
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