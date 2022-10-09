В Днепре слышны взрывы, сработали силы ПВО

В воскресенье вечером, 9 октября, в Днепре прозвучали взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Отмечается, что работают силы ПВО.

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен",

Напомним, ранее стало известно, что российские войска в ночь на 9 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

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