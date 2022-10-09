В Днепре слышны взрывы, сработали силы ПВО
Фото: в Днепре прогремели взрывы (Getty Images)
В воскресенье вечером, 9 октября, в Днепре прозвучали взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Отмечается, что работают силы ПВО.
Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен",
Напомним, ранее стало известно, что российские войска в ночь на 9 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.