У Дніпрі чоловік посеред вулиці нападав на жінок, його затримали

У Дніпрі чоловік нападав на жінок посеред вулиці. Його знайшли та затримали поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.
Із опублікованого ним відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік кидається на жінок з кулаками та застосовує відносно них жорстку силу. Місцеві жителі у соціальних мережах повідомляють, що подія трапилася вчора, 21 травня, біля Театру опери та балету в Дніпрі.
В якому стані перебувають жінки невідомо.
Заступник начальника Департаменту патрульної поліції у фейсбук повідомив про те, що правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та на нього чекає слідство і суд.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про озброєних чоловіків в масках, які нападали на перехожих в Києві.
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