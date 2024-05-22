UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі чоловік посеред вулиці нападав на жінок, його затримали

Ілюстроване фото (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі чоловік нападав на жінок посеред вулиці. Його знайшли та затримали поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.

Що відомо про подію

Із опублікованого ним відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік кидається на жінок з кулаками та застосовує відносно них жорстку силу. Місцеві жителі у соціальних мережах повідомляють, що подія трапилася вчора, 21 травня, біля Театру опери та балету в Дніпрі.

В якому стані перебувають жінки невідомо.

Затримання нападника на жінок

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції у фейсбук повідомив про те, що правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та на нього чекає слідство і суд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про озброєних чоловіків в масках, які нападали на перехожих в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро