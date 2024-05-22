У Дніпрі чоловік посеред вулиці нападав на жінок, його затримали

Що відомо про подію

Із опублікованого ним відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік кидається на жінок з кулаками та застосовує відносно них жорстку силу. Місцеві жителі у соціальних мережах повідомляють, що подія трапилася вчора, 21 травня, біля Театру опери та балету в Дніпрі.

В якому стані перебувають жінки невідомо.

Затримання нападника на жінок

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції у фейсбук повідомив про те, що правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та на нього чекає слідство і суд.