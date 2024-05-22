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В Днепре мужчина посреди улицы нападал на женщин, его задержали

Иллюстрированное фото (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Днепре мужчина нападал на женщин посреди улицы. Его нашли и задержали полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в Facebook.

Что известно о событии

Из опубликованного им видео с камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина бросается на женщин с кулаками и применяет к ним жесткую силу. Местные жители в социальных сетях сообщают, что событие произошло вчера, 21 мая, возле Театра оперы и балета в Днепре.

В каком состоянии женщины неизвестно.

Задержание нападавшего на женщин

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции в фейсбуке сообщил о том, что правоохранителям удалось установить личность нападавшего и его ждет следствие и суд.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о вооруженных мужчинах в масках, нападавших на прохожих в Киеве.

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Днепр