В Днепре мужчина посреди улицы нападал на женщин, его задержали

В Днепре мужчина нападал на женщин посреди улицы. Его нашли и задержали полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в Facebook.
Из опубликованного им видео с камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина бросается на женщин с кулаками и применяет к ним жесткую силу. Местные жители в социальных сетях сообщают, что событие произошло вчера, 21 мая, возле Театра оперы и балета в Днепре.
В каком состоянии женщины неизвестно.
Заместитель начальника Департамента патрульной полиции в фейсбуке сообщил о том, что правоохранителям удалось установить личность нападавшего и его ждет следствие и суд.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о вооруженных мужчинах в масках, нападавших на прохожих в Киеве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.