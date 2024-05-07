До Дніпра прибула чергова спецтехніка від Японії, великі поставки якої анонсував Філатов

Нині до міста вже прибули перші три фронтальні навантажувачі Komatsu.

"Дніпро дуже плідно працює з урядом Японії стосовно отримання важкої комунальної техніки, яку ми використовуємо у всіх напрямках нашого міського господарства. Техніка дуже потужна та сучасна. Як кажуть наші фахівці, у цьому класі, якщо порівнювати з автівками, це — Mercedes. Ми і далі отримуватимемо техніку, яка допомагатиме місту утримати оборону та тримати в гідних умовах наше комунальне господарство", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Він також подякував уряду та народу Японії за системну допомогу місту та всій країні у тяжкий час повномасштабної війни.

Загалом, техніка, яку безоплатно надає Японія, зможе також допомогти з подоланням наслідків російських обстрілів, розборами завалів і утилізацією уламків.

Також під час офіційного візиту Філатова до Осаки було підписано угоду про сприяння цього потужного японського мегаполіса повоєнному відновленню Дніпра.