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До Дніпра прибула чергова спецтехніка від Японії, великі поставки якої анонсував Філатов

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро продовжує отримувати техніку від Японії. Після нещодавнього візиту мера Бориса Філатова до Японії стало відомо, що протягом цього та наступного років Дніпро отримає понад пів сотні потужних генераторів та 40 одиниць різної спецтехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

Нині до міста вже прибули перші три фронтальні навантажувачі Komatsu.

"Дніпро дуже плідно працює з урядом Японії стосовно отримання важкої комунальної техніки, яку ми використовуємо у всіх напрямках нашого міського господарства. Техніка дуже потужна та сучасна. Як кажуть наші фахівці, у цьому класі, якщо порівнювати з автівками, це — Mercedes. Ми і далі отримуватимемо техніку, яка допомагатиме місту утримати оборону та тримати в гідних умовах наше комунальне господарство", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Він також подякував уряду та народу Японії за системну допомогу місту та всій країні у тяжкий час повномасштабної війни. 

Загалом, техніка, яку безоплатно надає Японія, зможе також допомогти з подоланням наслідків російських обстрілів, розборами завалів і утилізацією уламків.

Також під час офіційного візиту Філатова до Осаки було підписано угоду про сприяння цього потужного японського мегаполіса повоєнному відновленню Дніпра.

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ДніпроЯпонія