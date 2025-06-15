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Вже не дні: операція Ізраїлю проти Ірану триватиме кілька тижнів, - CNN

Неділя 15 червня 2025 06:46
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Вже не дні: операція Ізраїлю проти Ірану триватиме кілька тижнів, - CNN Фото: тривалість конфлікту залежить від реакції Ірану (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Операція Ізраїлю проти Ірану займе "тижні, а не дні". Вона здійснюється з мовчазного схвалення Сполучених Штатів.

Про це РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами ізраїльського чиновника, адміністрація президента США Дональда Трампа не критикувала тижневих термінів операції в приватних обговореннях.

Чиновник Білого дому розповів, що адміністрація знала і неявно підтримувала плани Ізраїлю. На запитання про те, як довго може тривати конфлікт, джерело відповіло, що це залежить від реакції Ірану.

"Адміністрація Трампа твердо переконана, що цю проблему можна розв'язати, продовживши переговори зі США", - заявив чиновник, додавши, що США не збираються наказувати Ізраїлю робити будь-що, крім самооборони.

Зазначимо, вчора в коментарі Fox News, представник розвідки Ізраїлю заявляв, що основна частина конфлікту з Іраном може бути завершена в лічені дні.

"Я думаю, ми зможемо закінчити це за лічені дні... Добре, що США на нашому боці... Те, як США підтримують нас, безпрецедентно. Ми це відчуваємо", - сказав він

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня ВПС Ізраїлю завдали ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Крім того, вчора ЦАХАЛ офіційно підтвердив ліквідацію понад топ-20 іранських командирів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в суботу заявив, що Іран планував розробити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Це, своєю чергою, була б загроза всьому світу.

Також він сказав, що удари по Ірану тільки починаються, а кожна база і кожна ціль режиму аятолл - стане мішенню.

Зазначимо, що після початку операції, Іран запустив по Ізраїлю кілька хвиль ракет і дронів. Сьогоднішня ніч не стала винятком.

Зокрема, Ізраїль знову атакував об'єкти, які пов'язані з ядерною програмою, а Тегеран - заподіяв шкоди більше цивільній інфраструктурі. Відомо про постраждалих і загиблих цієї ночі.

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