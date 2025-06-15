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Уже не дни: операция Израиля против Ирана продлится несколько недель, - CNN

Воскресенье 15 июня 2025 06:46
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Уже не дни: операция Израиля против Ирана продлится несколько недель, - CNN Фото: длительность конфликта зависит от реакции Ирана (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Операция Израиля против Ирана займет "недели, а не дни". Она осуществляется с молчаливого одобрения Соединенных Штатов.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам израильского чиновника, администрация президента США Дональда Трампа не критиковала недельные сроки операции в частных обсуждениях.

Чиновник Белого дома рассказал, что администрация знала и неявно поддерживала планы Израиля. На вопрос о том, как долго может продлиться конфликт, источник ответил, что это зависит от реакции Ирана.

"Администрация Трампа твердо убеждена, что эту проблему можно решить, продолжив переговоры с США", - заявил чиновник, добавив, что США не собираются приказывать Израилю делать что-либо, кроме самообороны.

Отметим, вчера в комментарии Fox News, представитель разведки Израиля заявлял, что основная часть конфликта с Ираном может быть завершена в считанные дни.

"Я думаю, мы сможем закончить это за считанные дни... Хорошо, что США на нашей стороне... То, как США поддерживают нас, беспрецедентно. Мы это чувствуем", - сказал он

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Кроме того, вчера ЦАХАЛ официально подтвердил ликвидацию более топ-20 иранских командиров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что Иран планировал разработать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Это, в свою очередь, была бы угроза всему миру.

Также он сказал, что удары по Ирану только начинаются, а каждая база и каждая цель режима аятолл - станет мишенью.

Отметим, что после начала операции, Иран запустил по Израилю несколько волн ракет и дронов. Сегодняшняя ночь не стала исключением.

В частности, Израиль вновь атаковал объекты, которые связаны ядерной программой, а Тегеран - причинил ущерб больше гражданской инфраструктуре. Известно о пострадавших и погибших этой ночью.

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