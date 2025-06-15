Уже не дни: операция Израиля против Ирана продлится несколько недель, - CNN

Операция Израиля против Ирана займет "недели, а не дни". Она осуществляется с молчаливого одобрения Соединенных Штатов.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам израильского чиновника, администрация президента США Дональда Трампа не критиковала недельные сроки операции в частных обсуждениях.

Чиновник Белого дома рассказал, что администрация знала и неявно поддерживала планы Израиля. На вопрос о том, как долго может продлиться конфликт, источник ответил, что это зависит от реакции Ирана.

"Администрация Трампа твердо убеждена, что эту проблему можно решить, продолжив переговоры с США", - заявил чиновник, добавив, что США не собираются приказывать Израилю делать что-либо, кроме самообороны.

Отметим, вчера в комментарии Fox News, представитель разведки Израиля заявлял, что основная часть конфликта с Ираном может быть завершена в считанные дни.

"Я думаю, мы сможем закончить это за считанные дни... Хорошо, что США на нашей стороне... То, как США поддерживают нас, беспрецедентно. Мы это чувствуем", - сказал он