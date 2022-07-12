Дневной обстрел Харькова: пострадали мирные жители

В результате обстрела Индустриального района Харькова ранения получили несколько мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГСЧС Харьковской области Евгения Василенко в комментарии " Суспільне ".

"В результате обстрела Индустриального района в Харькове вспыхнули шесть пожаров по разным адресам, ранены пять человек", - заявил Василенко.

По его словам, из-за пожара повреждены гаражи, хозяйственные постройки, дома и предприятия. Спасатели уже ликвидировали пламя.