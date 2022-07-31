В Днепровском горсовете подтвердили назначение Корбана руководителем штаба совета обороны Днепра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В частности, в горсовете предоставили распоряжение Днепровского городского головы от 28.02.2022; выписка из приказа министра обороны Украины от 19.05.2022, где Геннадия Корбана награждают знаком именно как руководителя штаба совета обороны города; ответ для СМИ от начальника Регионального управления сил ТрО "Восток" полковника Валерия Курача.

"Еще раз просим СМИ не распространять фейковую информацию от пророссийских источников! Также требуем опровержения имеющейся ложной информации. Иначе подобные публикации будут обжаловаться в судебном порядке", - подчеркнули в горсовете.