Днепровский меткомбинат продолжит работу после процедуры банкротства

Фото: Днепровский металлургический комбинат (dmkd.dp.ua 2)

Завод в данный момент работает и обеспечен сырьем

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства. Об этом заявил народный депутат, совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута во время встречи с коллективом комбината, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Завод в данный момент работает и обеспечен сырьем, однако процедура банкротства неизбежна из-за агрессивных кредиторов, считает Тарута.

"Завод обеспечен сырьем, завод обеспечен ресурсами. Есть проблема со стороны кредиторов. Но она преодолимая, и поэтому моя задача – дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен, и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался", – заявил Тарута.

Ранее СМИ писали о том, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно.

Сообщалось, что Днепровский металлургический комбинат якобы по указанию генерального директора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау (которого, по информации СМИ, связывают с самым Мкртчаном родственные связи, – ред.) на производство продукции, однако после их получения они были выведены на компанию с кипрской пропиской, тем самым оставил завод без оборотных средств, что вынудило остановить производство, сообщают в своем материале журналисты программы "Особливий погляд" на "5 канале".

В настоящее время, после проведения схемы по выводу денег, ее организаторы пытаются повесить долги на ДМК.

По словам Таруты, проведение банкротства не помешает производственному процессу. "Это не мешает тому, чтобы завод устойчиво работал, приносил доходы предприятию, тем, кто на нем работает, а сам комбинат развивался", – заявил Тарута.