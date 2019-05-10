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Дніпровський меткомбінат продовжить роботу після процедури банкрутства

Новини » Економіка    10.05.2019 - 11:31
Дніпровський меткомбінат продовжить роботу після процедури банкрутства
Фото: Дніпровський металургійний комбінат (dmkd.dp.ua 2)

Завод в даний момент працює і забезпечений сировиною

Дніпровський металургійний комбінат (ДМК) продовжить свою роботу після проведення процедури банкрутства. Про це заявив народний депутат, співвласник корпорації ІСД Сергій Тарута під час зустрічі з колективом комбінату, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Завод в даний момент працює і забезпечений сировиною, проте процедура банкрутства неминуча через агресивних кредиторів, вважає Тарута.

"Завод забезпечений сировиною, завод забезпечений ресурсами. Є проблема з боку кредиторів. Але вона переборна, і тому моє завдання – дати впевненість колективу, що не потрібно слухати всякі плітки і чутки. Завод працюватиме, і я абсолютно впевнений, і зроблю все можливе, щоб комбінат більше ніколи не зупинявся", – заявив Тарута.

Раніше ЗМІ писали про те, що зупинка ДМК в 2017 році могла бути створена штучно.

Повідомлялось, що Дніпровський металургійний комбінат начебто за вказівкою генерального директора "Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчана отримав кошти від ліванського замовника Рафіка Дау (якого, за інформацією ЗМІ пов'язують з самим Мкртчаном родинні зв'язки, – ред.) на виробництво продукції, проте після їх отримання вони були виведені на компанію з кіпрською пропискою, тим самим залишив завод без оборотних коштів, що змусило зупинити виробництво, повідомляють в своєму матеріалі журналісти програми "Особливий погляд" на "5 каналі".

В даний час, після проведення схеми з виведення грошей, її організатори намагаються повісити борги на ДМК.

За словами Тарути, проведення банкрутства не завадить виробничому процесу. "Це не заважає тому, щоб завод стійко працював, приносив доходи підприємству, тим, хто на ньому працює, а сам комбінат розвивався", – заявив Тарута.

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