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В Днепропетровской области завершается строительство на трассе М-04

Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области ремонт трассы международного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино на участке от Днепра до Павлограда, который проходит в рамках программы президента "Большая стройка", близок к завершению. В настоящий момент на объекте работает 250 человек и 150 единиц техники.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав фото ремонта в районе села Булаховка.

По его словам, тамуже проходит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Одновременно ведутся работы возле села Песчанка. Также ремонт трассы проходит в районе Петропавловки и поселка Зализничное.

В это же время на трассе М-04 от Павлограда в направлении Донецкой области работы также находятся на финальной стадии - проходит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

По данным подрядчика, на дороге была усилена основа, уложен нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси и в данный момент проходит укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Одновременно на трассе восстанавливаются аварийные мосты.

На дороге будут обустроены автобусные остановки и отремонтированы водопропускные трубы. На завершающем этапе еще должны установить барьерное ограждение, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

Ожидается, что ремонт дороги будет завершен уже в июне.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что развитие инфраструктуры является одним из ключевых факторов, влияющих на привлечение инвестиций в экономику Украины.

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