У Дніпропетровській області завершується будівництво на трасі М-04

За його словами, там вже триває влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Одночасно ведуться роботи біля села Піщанка. Також ремонт траси проходить у районі Петропавлівки і селища Залізничне.

Водночас на трасі М-04 від Павлограда в напрямку Донецької області роботи також перебувають на фінальній стадії - відбувається влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

За даними підрядника, на дорозі була посилена основа, покладений нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші і наразі триває укладання верхнього шару з щебенево-мастичного асфальтобетону. Одночасно на трасі відновлюються аварійні мости.

На дорозі будуть облаштовані автобусні зупинки і відремонтовані водопропускні труби. На завершальному етапі ще мають встановити бар'єрне огородження, нанести дорожню розмітку і встановити дорожні знаки.

Очікується, що ремонт дороги буде завершено вже у червні.