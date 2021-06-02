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У Дніпропетровській області завершується будівництво на трасі М-04

Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області ремонт траси міжнародного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине на ділянці від Дніпра до Павлограда, який проходить у рамках програми президента "Велике будівництво", близький до завершення. Наразі на об'єкті працює 250 осіб та 150 одиниць техніки.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook, опублікувавши фото ремонту в районі села Булахівка.

За його словами, там вже триває влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Одночасно ведуться роботи біля села Піщанка. Також ремонт траси проходить у районі Петропавлівки і селища Залізничне.

Водночас на трасі М-04 від Павлограда в напрямку Донецької області роботи також перебувають на фінальній стадії - відбувається влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

За даними підрядника, на дорозі була посилена основа, покладений нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші і наразі триває укладання верхнього шару з щебенево-мастичного асфальтобетону. Одночасно на трасі відновлюються аварійні мости.

На дорозі будуть облаштовані автобусні зупинки і відремонтовані водопропускні труби. На завершальному етапі ще мають встановити бар'єрне огородження, нанести дорожню розмітку і встановити дорожні знаки.

Очікується, що ремонт дороги буде завершено вже у червні.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що розвиток інфраструктури є одним з ключових факторів, що впливають на залучення інвестицій в економіку України.

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