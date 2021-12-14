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В Днепропетровской области завершился ремонт дороги "Днепр-Хуторское"

Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области завершился ремонт 30-километрового отрезка территориальной дороги "Днепр-Хуторское". Объект сделан по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Более полутысячи километров дорог Днепропетровщины в этом году отремонтированы. И это не только трассы государственного значения, но и местные и коммунальные дороги. Впервые за время независимости состоялось обновление участка "Днепр-Хуторское", - отметил Валентин Резниченко.

Отрезок дороги "Днепр-Хуторское" в Днепровском районе ни разу не видел комплексного ремонта - только ямочный. Обновили участки от села Хуторское до Степного и от развязки с Донецким шоссе до села Степное.

Там уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку холодным пластиком.

Всего в 2021 году в области обновили 9 дорог территориального значения. Среди них участок автодороги от черты города Каменское в направлении села Шульговка. А еще трасса "Станция Верхнеднепровск - Верховцево - Божедаровка". Сейчас это современная дорога толщиной 30 см.

Всего в области в 2021 году построено и отремонтировано более 430 км автодорог государственного значения. С новым покрытием, в частности, трассы на Никополь, Павлоград.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре построили Южную объездную.

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