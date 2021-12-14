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У Дніпропетровській області завершився ремонт дороги "Дніпро-Хутірське"

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області завершився ремонт 30-кілометрового відрізку територіальної дороги "Дніпро-Хутірське". Об’єкт зроблено за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Більш ніж півтисячі кілометрів автошляхів Дніпропетровщини цьогоріч відремонтовані. І це не тільки траси державного значення, а й місцеві та комунальні дороги. Вперше за часів незалежності відбулося оновлення ділянки "Дніпро-Хутірське", - зазначив Валентин Резніченко.

Відрізок дороги "Дніпро-Хутірське" у Дніпровському районі жодного разу не бачив комплексного ремонту - лише ямковий. Оновили ділянки від села Хутірське до Степового та від розв’язки з Донецьким шосе до села Степове.

Там поклали тришарове асфальтобетонне покриття, нанесли розмітку холодним пластиком.

Всього у 2021 році в області оновили 9 доріг територіального значення. Серед них ділянка автошляху від межі міста Кам’янське у напрямку села Шульгівка. А ще траса "Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка". Зараз це сучасна дорога, завтовшки 30 см.

Загалом в області у 2021 році зведено та відремонтовано понад 430 км автошляхів державного значення. З новим покриттям, зокрема траси на Нікополь, Павлоград.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі збудували Південну об'їзну.

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