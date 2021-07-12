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В Днепропетровской области завершился капремонт дороги к Доброгорскому

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Днепр, Понедельник 12 июля 2021 16:02
В Днепропетровской области завершился капремонт дороги к Доброгорскому Фото: в Днепропетровской области завершился капитальный ремонт дороги "Верхнеднепровск-Боровковка-Доброгорское" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области завершился капитальный ремонт дороги местного значения "Верхнеднепровск-Боровковка-Доброгорское".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"Плюс одна капитально отремонтированная дорога на Днепропетровщине. Теперь 29 км трассы - с новым асфальтом и разметкой", - написал он.

По словам Резниченко, автодорогу обновили по программе президента "Большая стройка".

+ 1 капітально відремонтована дорога на Дніпропетровщині. Автошлях Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське оновили...

Posted by Валентин Резніченко on Monday, July 12, 2021

Автодорога проходит через несколько сел Верхнеднепровской громады. Ранее на этой дороге были сплошные ямы.

Дорожники полностью заменили старое покрытие. Сделали почти 40-сантиметровую основу из шлака, уложили выравнивающий и основной слои асфальта.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что на территории Днепропетровской области в круглосуточном режиме и без выходных проводится ремонт международной трассы "Знаменка-Луганск-Изварино".

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