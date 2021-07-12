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У Дніпропетровській області завершився капремонт дороги до Доброгірського

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Дніпро, Понеділок 12 липня 2021 16:02
У Дніпропетровській області завершився капремонт дороги до Доброгірського Фото: у Дніпропетровській області завершився капітальний ремонт дороги "Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області завершився капітальний ремонт дороги місцевого значення "Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка у Facebook.

"Плюс одна капітально відремонтована дорога на Дніпропетровщині. Тепер 29 км траси – з новим асфальтом та розміткою", - написав він.

За словами Резніченка, автошлях оновили за програмою президента "Велике будівництво".

+ 1 капітально відремонтована дорога на Дніпропетровщині. Автошлях Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське оновили...

Posted by Валентин Резніченко on Monday, July 12, 2021

Автошлях проходить крізь кілька сіл Верхньодніпровської громади. Раніше на цій дорозі були суцільні ями.

Дорожники повністю замінили старе покриття. Зробили майже 40-сантиметрову основу зі шлаку, уклали вирівнюючий та основний шари асфальту.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що на території Дніпропетровської області у цілодобовому режимі і без вихідних проводиться ремонт міжнародної траси "Знам’янка-Луганськ-Ізварине".

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