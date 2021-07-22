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У Дніпропетровській області завершилось будівництво ще однієї амбулаторії

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Дніпро, Четвер 22 липня 2021 13:07
У Дніпропетровській області завершилось будівництво ще однієї амбулаторії Фото: в Дніпропетровській області побудували "з нуля" сучасну амбулаторію (adm.dp.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Курилівці Дніпропетровської області звели "з нуля" сучасну амбулаторію. Це один з 16 сільських медзакладів, які цьогоріч облаштували в регіоні за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Важливо, щоб мешканці сіл області мали доступ до сучасної медичної інфраструктури. Для цього на Дніпропетровщині створюємо мережу нових амбулаторій. Будуємо їх "з нуля" за стандартами енергоефективності", – зазначив Валентин Резніченко.

У Курилівській амбулаторії прийматимуть два сімейних лікаря, кожному з них допомагатиме по дві медсестри.

"В новій амбулаторії світло, охайно. Як і повинно бути. Люди побачать, які тут гарні умови і укладатимуть договори із сімейним лікарем. Слідкуватимуть за здоров’ям", - розповів завідувач Курилівської амбулаторії Василь Турків.

В амбулаторії облаштували два кабінети для лікарів, маніпуляційну, кімнати щеплень, діагностики, відпочинку персоналу, палату денного стаціонару на чотири ліжка. Зроблений окремий вхід для людей з підозрою на вірусні захворювання. Одне з приміщень виділили під аптеку. Раніше в селі аптечного пункту не було, а найближчий був розташований за 10 кілометрів.

Крім того, у медзакладі встановлені камери спостереження, охоронна та протипожежна системи, кондиціонер і надпотужна вентиляція.

Амбулаторія прийматиме пацієнтів і з сусідньої Миколаївки.

У Дніпропетровській області завершилось будівництво ще однієї амбулаторії

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпропетровській області "з нуля" будують два сучасні басейни - у Нікополі та Слобожанському.

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Велике будівництво
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