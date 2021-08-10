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В Днепропетровской области завершили капремонт дороги Партизанское-Лобойковка

Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области в рамках программы президента "Большая стройка" завершили капитальный ремонт дороги Партизанское-Лобойковка. Маршрут не восстанавливали 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"В области продолжается развитие дорожной инфраструктуры. Обновление и строительство - на магистралях государственного значения. А еще ремонтируем местные автодороги. Среди сделанных объектов - дорога Партизанское-Лобойковка", - отметил Резниченко.

В ходе ремонта обновили 6 километров автодороги. Подрядчики положили новую "дорожную одежду" толщиной 11 см, отсыпали обочины, нанесли разметку, установили светоотражатели. Гарантия качества асфальтобетонного покрытия составляет 10 лет.

Ремонт выполнили за средства областного бюджета.

Дорога Партизанское-Лобойковка связывает село с Петриковкой, Царичанкой, Днепром и другими ключевыми населенными пунктами области. Ежедневно ею пользуются более полусотни рейсовых автобусов, возят детей в опорную школу.

Напомним, ранее Валентин Резниченко заявил, что у Днепра впервые появится объездная дорога.

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Днепропетровская областьБольшая стройка