В Днепропетровской области завершаются работы на трассе Н-31

По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, в настоящее время идет насыпка песчаной подушки под будущую дорогу, строительство эстакады через реку Орель и тоннеля для проезда сельхозтехники.

Протяженность участка, который предстоит достроить, составляет 29,5 км. Песчаное основание уже отсыпано и тщательно утрамбовано на протяжении более 1,2 км, при этом на некоторых отрезках толщина насыпи доходит до 12 метров. Ежедневно грузовики завозят на объект более 10 тыс. тонн песка, работы ведутся на всей протяженности будущей дороги до черты с Полтавской областью.

На строящемся участке трассы будут построены также подземный перегон для скота, а также эстакада, мост, путепроводы и водоотводные трубы.

В общей сложности, протяженность автомагистрали Н-31 в Днепропетровской области составит около 60 км.