RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Дніпропетровській області завершуються роботи на трасі Н-31

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області дорожньо-будівельні роботи на трасі Н-31 "Дніпро - Кобеляки - Решетилівка", яка прокладається з нуля у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", проходять вже на фінішному відрізку за каналом "Дніпро-Донбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпропетровської ОДА.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, наразі триває насип піщаної подушки під майбутню дорогу, будівництво естакади через річку Орель і тунелю для проїзду сільгосптехніки.

Протяжність ділянки, яку треба добудувати, становить 29,5 км. Піщану основу вже відсипано і ретельно утрамбовано на протяжності більш ніж 1,2 км, при цьому на деяких відрізках товщина насипу доходить до 12 метрів. Щодня вантажівки завозять на об'єкт більше 10 тис. тонн піску, роботи ведуться на всій протяжності майбутньої дороги до межі з Полтавською областю.

На ділянці траси, що споруджується, будуть побудовані також підземний перегін для худоби, а також естакада, міст, шляхопроводи і водовідвідні труби.

Загалом протяжність автомагістралі Н-31 у Дніпропетровській області складе близько 60 км.

Нагадаємо, раніше головним завданням програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" було названо забезпечення комфортного і швидкого проїзду всіма дорогами України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво