ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чиновников "Киевзеленстроя" подозревают в хищении 10 млн грн, выделенных на ремонт парка

Новости » Происшествия    06.09.2019 - 18:59
Чиновников "Киевзеленстроя" подозревают в хищении 10 млн грн, выделенных на ремонт парка
Фото: парк "Партизанская Слава" (СБУ)

Деньги предназначались для ремонта парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева

Руководство коммунального объединения "Киевзеленстрой" подозревают в присвоении государственных средств при проведении работ по благоустройству столичного парка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель гендиректора объединения в сговоре с представителями коммерческой структуры, организовали механизм хищения средств, выделенных на выполнение работ по ремонту парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.

Досудебное расследование задокументировало факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму более 10 млн гривен.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях фигурантов дела и изъяли бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность чиновников.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю гендиректора по капитальных вложений коммунального объединения "Киевзеленстрой" и представителю коммерческой структуры.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители на взятке задержали первого заместителя городского головы одной из объединенных территориальных общин. Чиновник требовал 140 тыс. гривен от представителя общества с ограниченной ответственностью за выделение трех земельных участков в аренду для осуществления предпринимательской деятельности.

Ранее РБК-Украина сообщало, правоохранители разоблачили чиновников сельсоветов во Львовской области, которые занимались незаконным отчуждением земельных участков.

В Киеве задержали группу фальшивомонетчиков В Николаевской области директора госпредприятия уличили в присвоении имущества
Новости Украины КиевСлужба безопасности Украиныкоррупциявзятка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь