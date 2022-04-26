У Дніпропетровській області ЗСУ збили ракету РФ
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив про успішне збиття Збройними силами України ворожої ракети, випущеної з ПЗРК "Игла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника області в Telegram.
Резніченко розповів про збиття ракети українськими військовими. Її уламки впали за межами населених пунктів, обійшлося без жертв. Голова ОВА оприлюднив відео з місця події.
"Наші збили ворожу ракету ПЗРК "Ігла". Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!" – написав очільник області.
До слова, російські окупанти обстріляли село Мар'янське на Дніпропетровщині напередодні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.