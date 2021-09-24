В Днепропетровской области впервые за 50 лет модернизируют школу в пгт Лиховка

В поселке Лиховка Днепропетровской области заработала обновленная опорная школа, которую впервые в истории модернизируют по программе президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Создаем современное образовательное пространство в разных уголках области. В Каменском районе приводим в порядок две школы: Божедаровскую и Лиховскую. Там обустраиваем светлые классы с яркими акцентами. В таких условиях учиться детям гораздо комфортнее", - рассказал Резниченко.

Школу реконструируют в несколько этапов. Часть уже открыта для детей. Здесь появились современные яркие классы, новая мебель и интерактивные доски. Вместо старых штор на окнах новые жалюзи.

Кроме того, здание школы утеплили. Сейчас подрядчики доделывают новую кровлю. Продолжаются работы на втором этаже: классы шпаклюют и готовят под покраску.

"Школа поменялась. Некоторые классы еще старенькие, имеют «советский» вид. Например, кабинет информатики. Но вскоре они станут современными. Такими же, как и наш класс", - говорит ученик 4 класса Максим Мирошниченко.