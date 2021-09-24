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У Дніпропетровській області вперше за 50 років модернізують школу в смт Лихівка

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Дніпро, П'ятниця 24 вересня 2021 14:31
У Дніпропетровській області вперше за 50 років модернізують школу в смт Лихівка Фото: у Дніпропетровській області вперше за 50 років модернізують школу (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У селищі Лихівка Дніпропетровської області запрацювала оновлена опорна школа, яку вперше в історії модернізують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Створюємо сучасний освітній простір в різних куточках області. У Кам’янському районі приводимо до ладу дві школи: Божедарівську та Лихівську. Там облаштовуємо світлі класи з яскравими акцентами. У таких умовах навчатися дітям набагато комфортніше", - розповів Резніченко.

Школу реконструюють в кілька етапів. Частина вже відкрита для дітей. Тут з’явились сучасні яскраві класи, нові меблі та інтерактивні дошки. Замість старих штор на вікнах нові жалюзі.

Крім того, будівлю школи утеплили. Зараз підрядники доробляють нову покрівлю. Тривають роботи на другому поверсі: класи шпаклюють і готують під фарбування.

"Школа помінялася. Деякі класи ще старенькі, мають «радянський» вигляд. Наприклад, кабінет інформатики. Та незабаром вони стануть сучасними. Такими самими, як і наш клас", - каже учень 4 класу Максим Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко розповів, що у П'ятихатках Дніпропетровської області капітально відремонтували 60-річний садочок.

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Велике будівництво
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