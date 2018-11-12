В Днепропетровской области возобновил работу военный аэродром

Фото: аеродром "Долгинцево" (facebook.com/Командування Повітряних сил)

Аеродором "Долгинцево" не работал С 2000 года

Недалеко от Кривого Рога в Днепропетровской области впервые с 2000 года возобновил работу военный аеродором "Долгинцево". Об этом сообщили в Facebook Воздушных Сил ВСУ, передает РБК-Украина.

В аэропорту разработали программу по развитию взлетно-посадочных полос. Пока там работает только одна полоса. Также там планируют построить магистральные дорожки и стоянки самолетов. В 2019 году рассчитывают завершить формирование авиационной комендатуры.

На видео, которое опубликовали на странице Воздушных сил ВСУ, продемонстрировано, как самолет АН-26 уже осуществляет испытательный полет.

"Воздушные Силы Украины восстанавливают аэродромную сеть на юго-восточном направлении", - говорится в подписи к видео.

Военный аэродром "Долгинцево" в Кривом Роге работал с середины 1950-х годов. Там располагался авиаполк военно-транспортной авиации - 363 ВТАП (в / ч 22527), входивший в третий авиаэскадрилью 6-й Гвардейской военно-транспортной авиадивизии. В 2000 году полк расформировали и в 2004 году полностью перебазировали. С тех пор аэродром находился в коммунальной собственности Кривого Рога.

Напомним, в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали незаконный вывоз комплектующих к двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации.