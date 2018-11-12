У Дніпропетровській області відновив роботу військовий аеродром

Фото: аеродром "Довгинцеве" (facebook.com/Командування Повітряних сил)

Аеродором “Довгинцеве” не працював із 2000 року

Неподалік міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області вперше з 200 року відновив роботу військовий аеродором “Довгинцеве”. Про це повідомили у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає РБК-Україна.

На летовищі розробили програму з розбудови взлітно-посадкових смуг. Поки там працює лише одна смуга. Також там планують збудувати магістральні доріжки і стоянки літаків. У 2019 році розраховують завершити формування авіаційної комендатури.

На відео, яке опублікували на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ, продемонстровано, як літак АН-26 уже здійснює випробувальний політ.

“Повітряні Сили ЗС України відновлюють аеродромну мережу на південно-східному напрямку”, - йдеться у підписі до відео.

Військовий аеродром "Довгинцеве” у Кривому Розі працював з середини 1950-тих років. Там розташовувався авіаполк військово-транспортної авіації - 363 ВТАП (в/ч 22527), що входив в 3-ю авіаескадрилью 6-ї Гвардійської військово-транспортної авіадивізії. У 2000 році полк розформували і у 2004 році повністю перебазували. Відтоді аеродром перебував у комунальній власності Кривого Рогу.

Нагадаємо, в Запоріжжі співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували незаконне вивезення комплектуючих до двигунів, які використовуються у військовій і цивільній авіації.

