В Днепропетровской области восстанавливают "убитую" дорогу Т-04-13

В Днепропетровской области будет отремонтирована дорога Т-04-13, которая проходят от Царичанки к Губинихе и соединяет деревни двух районов - Новомосковского и Днепровского. Магистраль приводят в порядок по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.
"Масштабными дорожными работами охвачена вся Украина. На Днепропетровщине строят новые трассы и обновляют существующие автодороги. В разгаре - работы на магистрали территориального значения, проходящей Новомосковским и Днепровским районами", - отметил Валентин Резниченко.
Дорожники уже уложили асфальт на первых 16 км магистрали - между Губинихой и Магдалиновков. Сейчас в работе - 28-километровый участок от Магдалиновки до Преображенки. Строители уже уложили более 25 км нового покрытия.
"Раньше дорога была полностью "убита". Ездили по обочине или просто полем. И машины разбивали. Теперь таких проблем нет, - поделился водитель Роман Маслак. - Мне приходится ездить по всей области. Заметил, что везде автодороги приводят в порядок. Работы масштабные".
Напомним, ранее Валентин Резниченко рассказал, что на строительстве новой национальной трассы Н-31 стартовали работы по возведению уникальной 600-метровой эстакады. Эта инженерная конструкция считается самой сложной из всего ансамбля мостов и тоннелей, которые строят на новой трассе.