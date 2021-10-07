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В Днепропетровской области строят 600-метровую эстакаду на трассе Н-31

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Днепр, Четверг 07 октября 2021 12:31
В Днепропетровской области строят 600-метровую эстакаду на трассе Н-31 Фото: в Днепропетровской области строят 600-метровую эстакаду (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области продолжается строительство новой национальной трассы Н-31, на которой стартовали работы по возведению 600-метровой эстакады. Эта инженерная конструкция считается самой сложной из всего ансамбля мостов и тоннелей, которые строят на новой трассе. Эстакаду смонтируют уникальным для Украины способом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"В регионе воплощают самый масштабный дорожный проект. Строят современную трассу в киевском направлении. Новую магистраль Н-31 возводят в обход сел Днепровского района. Сейчас по каналу "Днепр-Донбасс" прокладывают автодорогу и одновременно строят мосты и тоннели", - отметил Резниченко.

Масштабные работы проходят по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Мостовики, дорожники и тяжелая техника работают круглосуточно. За мостом через канал Днепр-Донбасс строят последние 29,5 км дороги.

600-метровую эстакаду возводят через реку Орель.

"Сейчас бетонируют опоры. Их будет 10. Впоследствии на них надвижные способом устроим железобетонную конструкцию длиной почти 600 м. Такой опыт будет первым для Украины", - рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

В Днепропетровской области строят 600-метровую эстакаду на трассе Н-31

По его словам, в этом месте водоем имеет сложное русло, поэтому приняли такое инженерное решение.

Всего на отрезке трассы Н-31 по каналу Днепр-Донбасс будет более 50 искусственных сооружений.

В Днепропетровской области строят 600-метровую эстакаду на трассе Н-31

В Днепропетровской области уже готовы 28,6 км новой автомагистрали. Общая длина трассы Н-31, который пройдет этой областью в направлении Киева, - почти 60 км.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Слобожанском Днепропетровской области завершается строительство бассейна.

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