В Днепропетровской области восстанавливают "убитую" дорогу Т-04-13

В Днепропетровской области будет отремонтирована дорога Т-04-13, которая проходят от Царичанки к Губинихе и соединяет деревни двух районов - Новомосковского и Днепровского. Магистраль приводят в порядок по программе президента Украины Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Масштабными дорожными работами охвачена вся Украина. На Днепропетровщине строят новые трассы и обновляют существующие автодороги. В разгаре - работы на магистрали территориального значения, проходящей Новомосковским и Днепровским районами", - отметил Валентин Резниченко.

Дорожники уже уложили асфальт на первых 16 км магистрали - между Губинихой и Магдалиновков. Сейчас в работе - 28-километровый участок от Магдалиновки до Преображенки. Строители уже уложили более 25 км нового покрытия.

"Раньше дорога была полностью "убита". Ездили по обочине или просто полем. И машины разбивали. Теперь таких проблем нет, - поделился водитель Роман Маслак. - Мне приходится ездить по всей области. Заметил, что везде автодороги приводят в порядок. Работы масштабные".