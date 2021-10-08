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В Днепропетровской области восстанавливают "убитую" дорогу Т-04-13

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Днепр, Пятница 08 октября 2021 14:00
В Днепропетровской области восстанавливают "убитую" дорогу Т-04-13 Фото: в Днепропетровской области восстанавливают дорогу Т-04-13 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области будет отремонтирована дорога Т-04-13, которая проходят от Царичанки к Губинихе и соединяет деревни двух районов - Новомосковского и Днепровского. Магистраль приводят в порядок по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Масштабными дорожными работами охвачена вся Украина. На Днепропетровщине строят новые трассы и обновляют существующие автодороги. В разгаре - работы на магистрали территориального значения, проходящей Новомосковским и Днепровским районами", - отметил Валентин Резниченко.

Дорожники уже уложили асфальт на первых 16 км магистрали - между Губинихой и Магдалиновков. Сейчас в работе - 28-километровый участок от Магдалиновки до Преображенки. Строители уже уложили более 25 км нового покрытия.

"Раньше дорога была полностью "убита". Ездили по обочине или просто полем. И машины разбивали. Теперь таких проблем нет, - поделился водитель Роман Маслак. - Мне приходится ездить по всей области. Заметил, что везде автодороги приводят в порядок. Работы масштабные".

Напомним, ранее Валентин Резниченко рассказал, что на строительстве новой национальной трассы Н-31 стартовали работы по возведению уникальной 600-метровой эстакады. Эта инженерная конструкция считается самой сложной из всего ансамбля мостов и тоннелей, которые строят на новой трассе.

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